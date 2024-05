«Pippo Baudo è in gravissime condizioni», il conduttore smentisce le voci sulla sua salute, ecco cosa ha detto

«Sto benissimo»: Pippo Baudo, al telefono con l'ANSA, smentisce così le voci, che hanno cominciato a circolare nella tarda serata di ieri, su un aggravamento delle sue condizioni che lo avrebbe costretto al ricovero. Indiscrezioni poi subito rimbalzate sui social, alimentando la preoccupazione tra i fan. Solo controlli di routine, a quanto si apprende, per il conduttore, che il 7 giugno compirà 88 anni.

Cosa è successo

È stato il sito Dillinger news di Fabrizio Corona a dare la notizia di Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute e ricoverato in una clinica romana. « Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa. » , questa la segnalazione in loro possesso. Poche ore dopo, lo staff del noto conduttore è intervenuto per smentire quanto riportato e calmare le acque. Pare sia stata una fake news, a quanto riporta l'entourage, del tutto priva di fondamento.

Il ricovero per un ginocchio