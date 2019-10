Rocco Papaleo da Caterina Balivo, il racconto del suo dramma a Vieni da Me

parla della scomparsa della madre a, la trasmissione dicondotta da. Durante l'intervista, l'attore ha raccontato della morte della mamma avvenuta un anno e mezzo fa e ha usato dolcissime parole per spiegare questo lutto. Papaleo ha infatti detto che per un paio di mesi non è riuscito ad entrare in casa, che la sente ancora e la sua è una dolce mancanza.Caterina Balivo, ascoltando queste parole, si è commossa. Insomma, oggi abbiamo potuto vedere un lato inedito dell’attore comico impegnato in queste settimane con lo spettacolo del giovedì sera di Rai2. Papaleo, sempre parlando di sua madre, ha anche fatto commuovere il pubblico parlando del “pane e frittata” che la madre gli preparava con tanto amore e che, poi, è diventato un monologo in un suo spettacolo teatrale.