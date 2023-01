Selvaggia Lucarelli spietata contro Chiara Ferragni: «Beneficenza a Sanremo? Non è l'unica». E mette in vendita la maglia

Continua la polemica accanita di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Chiara Ferragni. Dopo che l'imprenditrice digitale ha rivelato in una conferenza stampa di voler devolvere il cachet di Sanremo in beneficenza, la giurata di Ballando si è scatenata, attaccandola più volte. E proprio questa mattina, nelle sue stories Instagram compaiono ancora degli attacchi alla moglie di Fedez che avrebbe messo in vendita la sua maglia: «Ecco che si potrà coprare la maglietta con cui ieri parlava di beneficenza e impegno generoso in favore delle donne» scrive Selvaggia in una story in cui riprende la foto di Chiara davanti allo specchio. «Monetizzare tutto, monetizzare sempre» continua la giurata.

Nelle stories precedenti, Selvaggia ha analizzato le scelte di alcuni personaggi che nelle scorse edizioni hanno deciso di devolvere il cachet in beneficenza. Da Tiziano Ferro alle voci su Ronaldo e Giorgina, fino alla decisione di Emma Marrone di usare quei compensi per dividerli con la sua sqadra. «Nessuno ha indetto conferenze stampa, fatto comunicati tronfi, postato nelle storie articoli che lodavano la loro bontà, ha ricevuto particolare attenzione dalla stampa per il bel gesto. Ognuno usi la testa per leggere la realtà come vuole, io continuerò a dirvi: svegliatevi» conclude Selvaggia.

Chiara Ferragni annuncia a reti unificate, social suoi e del marito con tanto di conferenza stampa a corredo, che devolverà in beneficenza il cachet di Sanremo, ma Selvaggia Lucarelli mostra un retroscena. ​La Ferragni ha infatti detto che devolverà il suo compenso per Sanremo a un'associazione che si occupa di combattare la violenza contro le donne. A tal riguardo Selvaggia aggiunge: «Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata con un'apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ma che brava».

L'affondo finale della Lucarelli è lo screenshot di un articolo di Davide Maggio, che riporta alcuni pettegolezzi del dietro le quinte di Sanremo. Il giornalista spiega che Chiara si starebbe già comportando da diva capricciosa non volendo posare con le altre protagoniste femminili della kermesse. La Lucarelli sembra ironizzare sul fatto che l'influencer, che ha scelto di aiutare un'associazione che supporta le donne, non sia poi così solidale con le donne. Stessa osservazione fatta da Di Maggio, che nel pezzo chiude: «Per lei solo scatti in solitaria. Per la serie Girls supporting girls but not co-host».