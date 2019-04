Simona Ventura a Pechino Express al posto di Costantino Della Gherardesca

Simona Ventura prende il posto di Costantino Della Gherardesca alla conduzione della prossima edizione di Pechino Express, su Rai2. Lo ha annunciato il direttore di Rai2 prende il posto dialla conduzione della prossima edizione di, su Rai2. Lo ha annunciato il direttore di Rai2 Carlo Freccero in un'intervista a Oggi, in edicola da domani.

Con Santoro non ce l'ho fatta: non è ancora possibile e mi spiace. Simona è una figura storica di Rai2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c'è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality! Fazio? Mi piacerebbe molto riprendermelo, perché insieme abbiamo fatto cose belle. La satira deve rientrare in qualche modo dentro il menu degustazione della generalista e Luttazzi funzionerebbe









Guardando alla concorrenza dice di Barbara d'Urso: Guardando alla concorrenza dice di Barbara d'Urso:

Coglie sempre le cose più particolari che avvengono nella periferia del Paese, la guardo e la trovo brava nell'infotainment popolare. Poi, non è il compito che posso affrontare io come servizio pubblico, questo è chiaro

. Infine, alla domanda se esista un Freccero oltre alla tv dice:

A me sembra di aver fatto solo tv, nella mia vita. Ogni volta è come se fosse il primo giorno, e anche se ne sono trascorsi 40 di anni la faccio con passione e devo dire che ho dimostrato che il tempo passa ma sono ancora in forma

.

Mercoledì 10 Aprile 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA