Sossio Aruta cerca lavoro su Instagram: «Vorrei fare l'allenatore», e il video è virale

Da ex calciatore a corteggiatore di Uomini e donne. Sossio Aruta, volto noto di trasmissioni Canale 5, lancia un appello sui social per cercar lavoro. In un video l'ex atleta, 51 anni, nativo di Castellammare di Stabia, racconta della propria passione per lo sport e del desiderio di ricominciare in campo come allenatore di una squadra, dovunque in Italia. Anche se lui vive in Puglia. Un accorato appello per un uomo che si è messo in gioco più volte anche come commerciante.

APPROFONDIMENTI LA (NON) RISPOSTA Uomini e donne, Aruta e Ursula ai ferri corti. Lei rompe il silenzio:... L'APPELLO Uomini e donne, paura per Sossio Aruta: rubato il profilo Instagram:... SBAGLIARE È UMANO U&D, Sossio Aruta conferma l’addio a Ursula Bennardo:...



«Buongiorno a tutti ragazzi - ha detto in un breve video on line - oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello d'iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino Uefa B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in Promozione, Eccellenza, Serie D».