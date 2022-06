Uomini e donne, Aruta e Ursula ai ferri corti. Lei rompe il silenzio: «Sossio? Sta dormendo»

Ursula e Sossio Aruta ai ferri corti. Nei giorni scorsi sono trapelate voci di rottura sui due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Le indiscrezioni che li volevano di nuovo lontani sono emerse dopo che di punto in bianco l’ex dama e l’ex cavaliere hanno smesso di seguirsi su Instagram. In più, il messaggio criptico di Sossio «Tutto ha un inizio e una fine» ha alimentato i gossip. Ma ora, interviene Ursula a rompere il silenzio. Aprendo il classico box tra le Stories Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha risposto ad una domanda sulla sua relazione sentimentale, in modo lapidario. «Sossio? Dorme, Bianca ancora no», ha riferito, postando una fotografia in cui si vede con la figlia e con il compagno, a letto. E, dunque, sembra che tra di loro sia tornato il sereno.

C’è chi sostiene che i due ex volti del programma di canale 5 si divertano a giocare con il gossip e che a volte mettano in atto qualche stratagemma per avere un ritorno di visibilità. Tali insinuazioni non sono nuove: Sossio e Ursula, durante la presunta crisi di alcuni mesi fa, hanno già fatto i conti con le critiche che ne sono conseguite.

Realtà o popolarità?