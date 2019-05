Lunedì 13 Maggio 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quella di lasciare Napoli per Milano è stata semplicemente una scelta artistica che non ha nulla a che vedere con la città. Io ho sempre bisogno di tornare qui per “ricaricarmi”». Con queste parole Tony D’Ursi in arte “Tony Figo” commenta il suo passaggio allo show comico di Italia Uno. Una scelta che ha fatto molto discutere i fan dell’artista napoletano che torna frequentemente in città.«Questa è una scelta presa già tempo fa e non ha nulla a che vedere con Napoli. L’esperienza di “Colorado” è nata un po’ alla volta, quando già ero andato via. Adesso sono in coppia con la più nota showgirl italiana e questo mi da carica anche se al principio mi spaventava. Però ho trovato in Belen una ragazza attenta, disponibile e questo ha fatto la differenza. Tra l’altro devo ringraziare mia moglie perché il mio personaggio – nato all’interno di un parco giochi – ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo. Mi auguro solo di poter continuare a fare quello che mi piace tanto, anche attraverso nuovi progetti come quello di un video musicale che presto sarà online».