Un posto al Sole, stasera la soap opera non va in onda: il motivo del cambio palinsesto e quando torna in tv

Brutta notizia per gli appassionati di Un posto al sole. Stasera in tv, la prima soap opera interamente prodotta in Italia che ha debuttato nel 1996, e che va in onda alle 20.50 su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, non ci sarà. Amara sorpresa per i fan delle vicende di Palazzo Palladini, che dovranno aspettare lunedì per sapere come andrà a finire tra Viola e Damiano, ora che la Bruni è al corrente di quello che davvero sta combinando il Renda.

Stop a Un posto al sole, ecco perché oggi non va in onda

Salta così l'appuntamento con la soap, anche oggi. Al posto di Upas, su Rai3, andrà in onda il documentario intitolato 4 giorni di Libertà. Napoli 1943, in onda con un’anteprima, a partire dalle 21.00. Parliamo del documentario di Massimo Ferrari dedicato all’insurrezione popolare di Napoli avventa durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 27 e il 30 settembre 1943.