Vittorio Grigolo in lacrime a Io e Te: «Mi sono sentito solo, ho abbandonato tutto...». Pierluigi Diaco commosso. Oggi, il tenore è stato ospite nel salotto di Rai1 per un inedito faccia a faccia condotto in tandem dal conduttore e da Katia Ricciarelli. Grigolo ha parlato dei suoi esordi ripercorrendo tutta la sua carriera.

Poi l'artista ha parlato di un momento molto commovente vissuto poco tempo fa. «Ho cantato - spiega - il Nessun dorma in un'Arena di Verona deserta». Rivedendo le immagini di quel momento, Grigolo si commuove e aggiunge: «In quel vincerò c'era tutto, il dolore di quei giorni. Quanta sofferenza e quante difficoltà. Tanti lavoratori dello spettacolo sono rimasti a casa, pensavo a tutti loro».

Poi Grigolo ha raccontato gli esordi della sua carriera: «Se mi sono sentito solo? Ho abbandonato tutto, la mia quotidianità. Ho frequentato il collegio del Vaticano e a 17 anni ho lasciato i miei affetti e ho iniziato a viaggiare. Il mio maestro veneto Rigosa mi chiese: Sei pronto ad abbandonare la tua adolescenza? Lo ero».

Ultimo aggiornamento: 16:12

