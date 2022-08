Atp Napoli 250, il primo big è lo spagnolo Agut

Ecco il primo big per il torneo Atp Napoli 250, in programma nell'Arena del tennis di via Caracciolo dal 17 al 23 ottobre organizzato dal Tennis Club Napoli del presidente Riccardo Villari. Si tratta dello spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 18 nel ranking mondiale, vincitore della Coppa Davis nel 2019. Bautista, 34 anni, aveva già partecipato a un torneo a Napoli nel 2011: ha dato l'annuncio della sua partecipazione al prestigioso torneo di ottobre sui suoi social.