Il PGA Championship, primo Major 2020 a San Francisco. E l'English Championship, terzo di sei tornei «UK Swing» dell'European Tour. Settimana di grande golf in America come nel Vecchio Continente. Dalla California all'Inghilterra. A Ware (contea dell'Hertfordshire), da domani a domenica, saranno cinque gli azzurri in gara. Con Renato Paratore, tra i favoriti al titolo, scenderanno in campo, sul percorso dell'Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club anche Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta. Alla ricerca anche del pass per lo US Open (17-20 settembre a Mamaroneck, New York) - la strada per arrivarci passa per l'ordine di merito relativo agli eventi UK Swing, che premierà i primi 10 classificati ancora non qualificati - Paratore (secondo nella graduatoria e vincitore del British Masters) tallona Sam Horsfield (leader), reduce dall'exploit nell'Hero Open e ora a caccia della doppietta.



Al terzo posto c'è invece il talento Rasmus Hojgaard, 19enne danese che in Inghilterra insegue il secondo successo in carriera sull'European Tour. Paratore giocherà i primi due round della rassegna al fianco di Lee Westwood (ex numero 1 al mondo) e Pablo Larrazabal. Chance anche per Thorbjorn Olesen, alla sua seconda gara consecutiva dopo un anno di lontananza dal green per via dello scandalo ad alta quota che lo ha travolto nell'agosto 2019. Attesa anche per lo spagnolo Miguel Angel Jimenez, 56enne di Malaga, che in Inghilterra allungherà il suo primato di presenze sull'European Tour (ora è fermo a 707). Il montepremi è di 1.000.000 du euro, con prima moneta di 158.825. E l'evento andrà in scena a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA