La Fise Campania premia oltre 300 atleti e istruttori

L’Horse Club Pompei si è trasformata da centro ippico, maneggio e scuola, per la “Festa del cavaliere”: premiati oltre 314, tra istruttori e atleti affiliati alla Fise Campania, distintisi nelle diverse discipline equestri. L’equitazione in Campania è in costante crescita e lo confermano le statistiche con un incremento dei tesseratati e circoli affiliati, illustrati con soddisfazione dal presidente regionale Vincenzo Montrone.

Due anni di pandemia senza trofei. Nessun merito per il grande sforzo profuso, senza targhe, coccarde e riconoscimenti. Atleti privati, dal covid, di concorsi e competizioni. E proprio per questo si è reso necessario recuperare il tempo perduto per festeggiare (due anni in uno) i cavalieri e gli istruttori che hanno reso possibile, nonostante le limitazioni, la crescita dell’equitazione. Un importante momento di condivisione e confronto che ha rafforzato la coesione del movimento equestre: aspetto che caratterizza tutte le attività organizzate e promosse dalla Federazione.

Nel corso dell’evento il presidente Fise Marco Di Paola ha colto l’occasione per ricordare quanto avvenuto nello scorso 4 maggio a Roma nei due giorni di aggiornamento della Convention Formativa in cui sono stati approfonditi tutti i temi utili legati al mondo dell'equirazione. Sessioni di lavoro pensate per illustrare, semplificare e migliorare le operazioni in varie aree di competenza e presentare i principali eventi targati Fise: Fise Awards, Piazza di Siena, Ponyadi, Arena Fise e l’avventura dei Mondiali Fei di Concorso Completo e Attacchi in programma dal 15 al 25 settembre presso l’Impianto sportivo equestre di Rocca di Papa-Pratoni del Vivaro, in provincia di Roma.