Addio a Giancarlo Barzanti, morto a 91 anni, a lungo protagonista del rugby romano sia come giocatore sia come allenatore. "Pirolo", che ha avviato al rugby migliaia di giovani, è stato anche manager della nazionale durante la felice era del ct Georges Coste. La Rugby Roma Olimpic Club 1930 - è scritto in un post su Facebook - si stringe alla famiglia Barzanti per la scomparsa del caro Giancarlo. Prima giocatore, poi allenatore anche della...

