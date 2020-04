Ryder Cup di golf a rischio, e l'edizione di Roma potrebbe slittare di un anno

L’emergenza Covid-19 rischia di far saltare la Ryder Cup 2020 di golf. E a farne le spese potrebbe essere anche l’edizione di Roma che si disputerà tra due anni. A dirlo Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022 a "Tutti Convocati" su Radio 24: “La deadline per il rinvio della Ryder Cup del 2020 in America è il mese di maggio. In caso di slittamento l'evento di Roma potrebbe essere posticipato al 2023, così come rimanere in calendario nel 2022. Le possibilità sono al 50%”.

“La PGA of America e l'European Tour - ha spiegato Montali - vorrebbero che la Ryder 2020 (25-27 settembre nel Wisconsin, ndr) si giocasse, ma ci sono probabilità che possano prendere una scelta diversa a causa dell'emergenza coronavirus". Esclusa invece, da Montali, l'ipotesi di un evento a porte chiuse. A rischio sembra essere anche l’Open italiano potrebbe slittare: “Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, in queste ore è impegnato a tutela di tutto il movimento del golf italiano – ha concluso - I problemi, a causa della pandemia, riguardano il comparto del golf mondiale ed europeo, a partire dai Majors. Dunque anche l’Open d’Italia potrebbe avere ripercussioni”. Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA