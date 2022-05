PalaCasoria centro di gravità. Per l’assalto al titolo tricolore dei pesi leggeri contro Fateh Benkorichi giocherà in casa Gianluca Picardi, figlio e fratello d’arte, classe 1991. Il 27 maggio salirà sul ring lo scugnizzo napoletano per sfidare il campione in carica, che vanta undici vittorie, una sconfitta e un verdetto di parità. L’evento tanto atteso, organizzato dalla Promo Boxe Italia, si annuncia interessante.

Dopo dieci successi e un solo match perso, Gianluca si presenta fiducioso all’importante appuntamento, seguito da papà Antonio, campione italiano professionista per ben cinque anni di fila. Ad aprire la serata l’incontro tra il fratello maggiore Vincenzo Picardi, classe 1983 e bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, e Adriano Sperandio. «Gianluca si sta preparando bene, papà Antonio ci segue e si aspetta tanto da noi», spiega Vincenzo.

«I presupposti sono buoni e mio fratello Gianluca ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la sfida». Si punta anche sul caloroso supporto locale. «Ci aspettiamo una buona risposta del pubblico, l’aiuto dei sostenitori sarà importante, potrebbe rivelarsi un’arma in più per la serata», ammette il plurititolato pugile. «Ne sarà certamente soddisfatto il manager Mario Loreni per il buon riscontro di partecipazione della kermesse, incentivato certamente a programmare altre rassegne internazionali nell’immediato futuro», auspica Vincenzo Picardi, al momento 64esimo nel ranking mondiale. «Sto viaggiando ad una velocità-punti altissima», conclude, augurando a suo fratello Gianluca di coronare il suo sogno tra le mura amiche.