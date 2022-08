Programmazione condivisa. Sport e Salute e Comune di Monte di Procida insieme. Presso il complesso La Playa, Largo VII Luglio, si firmerà domani mattina (ore 11) il protocollo d’intesa ad un anno dalla rassegna internazionale, che vedrà protagonista la cittadina flegrea. Sarà una occasione per illustrare iniziative e progetti sul territorio, volti a favorire l'attività motoria, facilitare sani stili di vita e accrescere la cultura sportiva in vista di Monte di Procida Comune Europeo dello Sport 2023, così nominato dall'ACES Europe. A suggellare la partnership Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute (nella foto di Gianluca Madonna), e il sindaco Giuseppe Pugliese. Interverrà il Legend Sandro Cuomo, Hall of Fame e oro olimpico ad Atlanta 1996. L’esibizione delle associazioni sportive del territorio precederà la firma che ufficializza una vera sinergia istituzionale.