Napoli femminile that’s amore. Vale oggi più che mai, -nella ricorrenza dedicata agli innamorati-, la dichiarazione canora di Dean Martin nei confronti della città di Partenope. Per le cui vie si sono aggirate, palleggiando disinvolte e sorridenti, l’attaccante argentina Florencia Soledad Jaimes, la camerunense Marie Aurelle Awona, indossando un cappellino rosso, che di certo non è passato inosservato, e la canadese Kelly Chiavaro.

Sullo sfondo la Grande Bellezza: piazza del Plebiscito, via Roma, la galleria Umberto I. E poi un tuffo nei Quartieri Spagnoli, tinti rigorosamente d’azzurro, dove troneggia una gigantografia di Diego Armando Maradona. Un murales che è un marchio di fabbrica inconfondibile, noto in tutto il mondo.

«Amore è abbrancare un pallone in presa e stringerlo forte al cuore per custodirlo. Amore è dare una mano quando serve. Amore è non lesinare gli abbracci. Amore è un giro del mondo da fare insieme. Amore è passione, dedizione, condivisione». La voce narrante del video accompagna le tre calciatrici del Napoli femminile nel centro storico tra suggestioni ed emozioni. Buon san Valentino dalle azzurre. L'amore tra le ragazze del presidente Lello Carlino e Napoli è già scoccato da un pezzo.