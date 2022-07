Campionato pallanuoto paralimpico, Trapanese: «Grande emozione»

Tra le tante manifestazioni che ho vissuto, questa è la più importante e commovente, finanche più delle Olimpiadi»: così Paolo Trapanese, presidente del Comitato campano Federnuoto, ha presentato la seconda edizione del campionato nazionale paralimpico di pallanuoto serie A, al via nella piscina Scandone da giovedì 14 a domenica 17 luglio.

Dopo aver fatto incetta di medaglie nel nuoto, la Campania ci riprova con la waterpolo: otto le società partecipanti (per un totale di circa 120 atleti) che si contenderanno lo scudetto, ben tre quelle napoletane: “Deha sport”, “Expert Napoli lions” e il “Centro sportivo Portici”, gran favorito per la vittoria finale insieme alla Rari Nantes Florentia. Il torneo gode dell’organizzazione dei Napoli lions e del suo presidente Andrea Scotti Galletta, ex difensore e capitano del Posillipo: «Orgogliosi di ospitare una manifestazione così prestigiosa, spettacolo assicurato in vasca e sugli spalti, l’ingresso è gratuito».