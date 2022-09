Rugby, World cup maschile e femminile in diretta su SkySport

Con l'acquisizione della Rugby World Cup femminile 2021 (che ha mantenuto la denominazione originale dopo essere stata posticipata a quest'anno) e della Rugby World Cup maschile 2023 cresce l'offerta di palla ovale su Sky e in streaming su NOW. Gli appassionati potranno seguire le nazionali più forti al mondo, impegnate nella caccia al titolo più importante a livello di nazioni. Sarà un'altra occasione per tifare Italia, con entrambe le nazionali qualificate alla fase finale della Rugby World Cup, con l'edizione femminile in programma in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre 2022 e quella maschile in Francia dall'8 settembre al 21 ottobre 2023. Azzurri in un girone difficile, che comprende anche gli «All Blacks» neozelandesi e i padroni di casa francesi.

Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della Rugby World Cup maschile e un’ampia selezione di incontri della Rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell’Italia. Tante partite da seguire, con la squadra rugby di Sky, guidata da Francesco Pierantozzi, pronta a raccontare quanto succede in Nuova Zelanda e in Francia, con particolare attenzione alle “Azzurre” e agli “Azzurri”.

Nel femminile, Italia inserita nel Gruppo B della fase a gironi, dove se la vedrà con gli Stati Uniti, il 9 ottobre, il Canada, il 16 ottobre, e il Giappone il 23 ottobre. In tutto i gironi saranno tre, con le prime due e le due migliori terze classificate ai quarti di finale.

Nel maschile, Italia nel Girone A della fase a gironi, con esordio il 9 settembre del prossimo anno contro la Namibia, cui faranno seguito i match con l’Uruguay, il 20 settembre, con gli “All Blacks” della Nuova Zelanda, il 29 settembre, e con la Francia, il 6 ottobre. In tutto quattro gironi da cinque squadre ciascuno, con le prime due di ogni gruppo qualificate ai quarti di finale.