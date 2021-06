Dieci medaglie: tre d’oro, cinque d’argento e due di bronzo. Piazzamenti quasi con tutte le barche, per una manifestazione che esalta l’intera squadra e si chiude con numeri da record. È bello, bellissimo il bilancio del Supercampionato Italiano COOP 2021, che s’è disputato la scorsa settimana nelle acque di Gavirate.

Tante prime volte per gli atleti bianco blu: mai l’Otto con ragazzi s’era posizionato sul tetto d’Italia. Finale strepitosa, con il successo della barca del Savoia che già in batteria aveva lasciato un’ottima impressione. Il titolo finisce nella bacheca del sodalizio guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta grazie ad Alfredo Bifani, Vincenzo Saverese, Renato Capezza, Emanuele De Dominicis, Gabriele Maria Gallo, Claudio Mangir, Davide Vivo, Antonio Palomba e Sara Liguori al timone. Il successo è valso anche l’assegnazione del trofeo “Coppa Gigi Bonati” all’Otto con ragazzi del Circolo Savoia, che in questo 2021 da incorniciare aveva già vinto il Meeting Nazionale.

Strepitosa conferma invece per il Quattro con Under 23: la medaglia d’oro conquistata da Gennaro Zenna, Volodymyr Kuflyk, Antonio Zaffiro e Aniello Sabbatino, tim. Camilla Infante, è la terza consecutiva. Clamorosa anche la doppietta nel Due con maschile: gli armi del Circolo Savoia sono sul primo (Kuflyk e Sabbatino, tim. Infante) e secondo gradino (Antonio Cascone, Antonio Zaffiro, tim. Sara Liguori) del podio.

La pioggia d’argento ha due splendide prime volte: quelle del Doppio esordienti femminile e dell’Otto senior maschile, a riprova dell’ottimo stato di salute di tutto il team bianco blu, accompagnato a Gavirate dal consigliere al Canottaggio, Giulio Palomba, e dagli allenatori Mariano Esposito, Flaviano Ciriello e Alessio Vagnelli. Il Doppio esordienti femminile era composto dall’affiatata coppia Elena Conte e Alesia Murzich, l’Otto senior da Zenna, Zaffiro, Sabbatino, Kuflyk, Cascone, Ciardi, Annibale, Esposito, tim. Infante.

Altri due argenti sono arrivati dal Due con U23 maschile, ancora con Kuflyk e Sabbatino, tim. Infante; e dal Quattro senza pesi leggeri U23 (con due junior a bordo): Luca Annibale, Antonio Greco, Giorgio Maddaloni, Santo Zaffiro.

Infine, doppietta “di bronzo” per il Quattro senza junior, per il secondo anno consecutivo sul terzo gradino del podio con Giulio Sicignano, Alessandro Sglavo, Giorgio Maddaloni e Santo Zaffiro. Fa rumore il bronzo dell’Otto senior femminile, sul podio per la prima volta nella storia del Circolo Savoia. Andrea Alfano, Costanza Camilla Cantone, Elena Conte, Giulia Dubbio, Giorgia Rumolo, Marialetizia Sibillo, Viviana Lacagnina, Giulia Landolfi, timoniera Camilla Infante, sono le autrici di questa impresa.