L'ATP, con decisione unanime del Board, ha eletto Andrea Gaudenzi nuovo presidente. Entrerà in carica dal primo gennaio 2020, per quattro anni. "L'ATP è stato centrale in tanti modi nella mia vita" ha detto, "perciò avere l'opportunità di diventarne presidente è un onore. Non vedo l'ora di impegnarmi per guidare il futuro del circuito e rendere sempre più forte il successo globale e la popolarità di questo sport, in una delle epoche più straordinarie nella storia del tennis maschile".



Gaudenzi, 46 anni, è stato numero 18 del mondo e ha vinto tre titoli in carriera. Giocava e studiava, il faentino, come ha scritto Enzo Anderloni. E mentre chiudeva la carriera con racchetta si è laureato in Giurisprudenza a Bologna. E a quel titolo ha fatto seguire un master in Business Administration diventando poi manager e imprenditore. Ha lavorato con Bwin gestendo le sponsorizzazioni di Milan e Real madrid, ha creato una propria società di management che ha gestito per anni i nostri Top Player Fabio Fognini e Andreas Seppi.



Oggi vive a Londra, come tanti italiani di successo, ha creato varie start-up nel settore musicale e dei giochi on-line. Negli anni ha sviluppato una collaborazione ad alto livello anche con la Federazione Italiana Tennis. Anche in virtù di questa esperienza è diventato consulente di Atp Media, la società che cura, tra vari aspetti, anche i diritti televisivi dei tornei Atp 250 e 500. Cosa di cui Gaudenzi si è occupato, con buoni risultati evidentemente.