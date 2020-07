Parte la serie A di tennis che arriva al momento giusto per dare un po’ di forza allo sport napoletano dopo questi mesi difficili di lockdown. Domenica inizia la serie A2 a squadre nazionale con in gara i due circoli napoletani più gloriosi, il Tennis Napoli e il Tennis Vomero che si ritrovano nello stesso campionato e, potenzialmente, uno contro l’altro, dopo anni.

Il Tennis Vomero è al via nel girone 3. Il club del presidente Carlo Grasso e del dg Marino Carelli sogna di tornare tra le grandi e domenica cerca la prima vittoria in casa (inizio alle ore 10, ingresso contingentato e riservato solo ai soci) contro il Treviglio; poi il 12 fuori casa col Viserba e ancora in casa, il 19 con il Trentino. Convocati per l’esordio l’olandese Robin Haase, numero 1 poi Di Nicola, e i napoletani Calvano, Caparco, Cacace, Esposito, La Cava e Pazzi. L’obiettivo playoff è alla portata, poi bisognerà lottare per sperare in qualcosa di più.

Nel girone 2 il club giallorosso del presidente Riccardo Villari e del ds Enrico Rummo esordisce in casa sempre domenica contro il Lecce (ore 15, anche qui ingresso contingentato e riservato solo ai soci), poi in trasferta a Perugia e a Pesaro il 12 e il 19 luglio; il Napoli ha come obiettivo restare in A2 ma con qualche ambizione per conquistare i playoff (se vince il proprio girone). Il numero 1 sarà lo spagnolo Munoz de la Nava, poi i napoletani Iamunno, Fioravante, Manola e Gianmarco Ferrari. La formula innovativa prevede partite di sola andata e super tiebreak invece del terzo set. In campo 4 singolari e 2 doppi. © RIPRODUZIONE RISERVATA