«Il Napoli ha la miglior difesa del campionato e in avanti uomini che possono decidere la gara in qualsiasi momento». Eusebio Di Francesco richiama il suo Cagliari all'attenzione, l'allenatore rossoblu spiega in conferenza i pericoli della gara di domani contro gli azzurri di Gattuso. «Anche loro come noi avranno qualche assenza, ma la qualità della rosa è tale da poter sostituire bene gli indisponibili. Ambiscono ad arrivare tra le prime, hanno un grande possesso palla e aggressività».

«L'atteggiamento farà la differenza, dobbiamo impattare bene la gara, partire forti» ha continuato Di Francesco. «Cercheremo di ribattere colpo su colpo, dovremo sfruttare la nostra capacità di andare in verticale e la nostra qualità, come è successo a Roma, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo voglia di far bene». Assente l'ex azzurro Marko Rog: «Mi dispiace per il ragazzo, stava facendo passi da gigante in un ruolo non suo. La sua assenza si farà sentire, cercheremo di rimediare anche con l'arrivo di Nainggolan. Contro le grandi squadre come Roma e Inter siamo stati all'altezza, in certi tratti abbiamo dominato la partita, mettendo alle corde l'avversaria. Quel che voglio è i ragazzi non abbassino la guardia quando pensano di avere la gara in mano. Dobbiamo evitare ingenuità: servono maggiore continuità e attenzione».



