Cagliari, il rammarico di Mazzarri: «E c'era anche un rigore per noi»

Era l'ex più importante della serata e ha sognato lo sgambetto a una grande fino alla fine. Ma il Cagliari di Walter Mazzarri deve arrendersi alla qualità del Napoli. «Abbiamo fatto una grande gara, non so se la migliore dell'anno ma sicuramente abbiamo fatto bene» ha detto Mazzarri al fischio finale «Abbiamo creato palle gol clamorose durante il match, ma quando si sbaglia così tanto davanti al portiere avversario può capitare che la pareggi. Ma non posso richiamare i miei calciatori, meriteremmo almeno 5-6 punti in più ad oggi».

Per il Cagliari, comunque, un 2022 molto positivo che potrebbe portare anche alla salvezza. «Stiamo facendo qualcosa di speciale, mettendo sotto squadre forti come il Napoli facendo bellissime partite» ha continuato a Dazn Mazzarri «Nel finale c'è un rigore clamoroso per noi, Mario Rui ha ingannato l'arbitro con esperienza. Mi dispiace che il VAR non lo veda. Dispiace, perché è stata una partita stra-meritata da parte nostra e lottando per la salvezza sono punti che ci servono».