Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato lui stesso: «Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Sono stato in ospedale per fare dei controlli». Poi spiega le ragioni del contagio: «È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l'ha avuto. E che io ce l'ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa». Cellino è il primo presidente di Serie A ad aver contratto il CoVid-19. Ultimo aggiornamento: 23:39