Dazn completa l'acquisizione di Eleven e Team Whistle e diventa la 'casa del calcio' in Europa

Dazn Group annuncia di aver completato l'acquisizione di Eleven Group e di Team Whistle, social media creative agency con sede negli Stati Uniti. L'acquisizione sottolinea l'ambizione di Dazn di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi, con un’ampia offerta che mette insieme diritti premium e una serie di altri prodotti e servizi, tra cui il gaming, l’e-commerce ed esperienze social.

Il significativo portafoglio di diritti di Eleven amplia ulteriormente l’offerta di Dazn, rendendo la piattaforma la casa del calcio in Europa. In aggiunta ai contenuti sportivi trasmessi in Italia, Germania, Spagna, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, Dazn si espanderà in Belgio, Portogallo e Taiwan: in Belgio con il campionato di calcio nazionale (Jupiler Pro League) ed eventi internazionali; in Portogallo con i principali diritti calcistici internazionali, tra cui la Premier League inglese e la Uefa Champions League; a Taiwan, infine, con il baseball locale.

«Oggi è un momento importante perché diamo ufficialmente il benvenuto a Eleven e Team Whistle nella famiglia Dazn - le parole di Shay Segev, Ceo di Dazn Group - Questa è un’operazione chiave per continuare la nostra crescita, che vede l'acquisizione di diritti premium, l'espansione in nuovi mercati come Belgio, Portogallo e Taiwan, nonché lo sviluppo della nostra copertura social e del nostro engagement grazie alla rete e competenza di Team Whistle. Questo accordo rende il nostro business scalabile e permette di continuare la crescita di Dazn, consolidandola come leader globale nell'innovazione e brand rivoluzionario, e posizionandola come principale destinazione sportiva».

Con oltre 700 milioni di follower su tutti i canali e una rete di distribuzione in crescita che genera cinque miliardi di visualizzazioni al mese, la portata social e la strategia di Team Whistle aiuteranno Dazn a raggiungere un pubblico nuovo, rafforzando al contempo l’engagement con quello già esistente. Whistle farà leva sui diritti e il lavoro di Dazn per creare valore al di fuori della piattaforma, costruire audience e indirizzare i fan verso i suoi servizi e contenuti a pagamento. Queste competenze avanzate nell’ambito dei social media e dell’engagement dei fan posizionano Dazn come il partner perfetto per i rights holder, offrendo loro sia una piattaforma scalabile e solida su cui trasmettere i loro contenuti live, sia la capacità di coinvolgere e aumentare la loro fan base globale.