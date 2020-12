Il 17 dicembre comincerà, a Coverciano, il nuovo corso allenatori Uefa B e Uefa A. Il corso è dedicato a «giocatori professionisti di lunga esperienza» che potranno seguire le 210 ore complessive di programma didattico e ottenere - in caso di esito positivo degli esami finali - la qualifica Uefa A, la seconda massima abilitazione per un allenatore riconosciuta a livello europeo, che consentirà loro di guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili (incluse le squadre di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C (oltre a poter essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e Serie B maschile). La classe del nuovo corso sarà composta interamente da nomi noti del calcio italiano, a cominciare dai campioni del Mondo nel 2006, Alessandro Del Piero e Daniele De Rossi, fino all'ex attaccante azzurro Christian Vieri. Gli allievi inizieranno a seguire le lezioni in modalità on-line per una settimana in questo fine 2020 e poi potranno frequentare le aule di Coverciano a partire da inizio 2021. Di seguito l'elenco completo degli allievi ammessi: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Andrea Costa, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, David Pizarro e Christian Vieri.

Ultimo aggiornamento: 18:12

