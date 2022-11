Di Lorenzo preoccupa il Napoli: polso dolorante e sostituzione

Giovanni Di Lorenzo preoccupa il Napoli. Il terzino azzurro è stato titolare anche questa sera nell'amichevole della squadra di Roberto Mancini persa 2-0 contro l'Austria, ma ha lasciato il campo all'intervallo del match.

Alla base del cambio la voglia del Ct di non spremere i calciatori in questa pausa dovuta al Mondiale, ma anche il problema al polso avvertito da Di Lorenzo un attimo prima dell'intervallo: in uno scontro di gioco, il terzino del Napoli ha ricevuto un colpo al polso che l'ha costretto anche all'intervento dello staff medico. Nelle prossime ore sarà valutata l'entità de problema.