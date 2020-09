LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Sergio Reguilon, anche quello dipotrebbe essere un profilo da scartare per il Napoli di Gennaro Gattuso . Un affare che può, però, comunque concludersi in Italia visto che c'è la Juventus molto vicina al terzino italo-brasiliano che ha giocato negli ultimi anni con la maglia del Chelsea.L'agente non ha mai scartato l'ipotesi del ritorno in Serie A in queste settimane ma il- che nel frattempo avrebbe dovuto lasciar partire Ghoulam per potersi lanciare sul calciatore - è la seconda destinazione italiana che può saltare dopo l'allontanamento dell'Inter. Pirlo lo ha richiesto alla dirigenza dellanel caso in cui fosse ceduto De Sciglio da quel lato.