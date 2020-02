L’Europeo in tv in oltre 200 Paesi: in Italia, tutto il torneo su Raisport e SKY



L’evento più atteso dell’estate – in programma dal 12 giugno al 12 luglio e per la prima volta itinerante, in dodici città europee tra cui Roma – sarà tra i più visti di sempre.



Oltre 200 Paesi “incollati” davanti ai televisori. UEFA EURO 2020, il primo Campionato Europeo itinerante della storia, raggiungerà praticamente tutto il mondo e sarà tra i tornei più visti di sempre. Grazie alle emittenti partner ufficiali della UEFA, che organizza la fase finale dell’Europeo.



In Italia, saranno SKY e Raisport a trasmettere l’evento più atteso dell’estate, in programma – nel 60esimo anniversario della sua prima edizione – dal 12 giugno al 12 luglio. Un viaggio entusiasmante attraverso dodici città del Vecchio Continente che partirà dallo Stadio Olimpico di Roma, sede della gara inaugurale tra Italia e Turchia, per concludersi nel mitico “tempio” di Wembley a Londra, dove si giocherà la finale che assegnerà il trofeo.



Dopo Euro 2016 in Francia, Sky Sport trasmetterà per la seconda volta consecutiva l’Europeo: tutti i 51 match del torneo – 24 dei quali in esclusiva – andranno in onda in diretta sui canali della piattaforma satellitare. In tutto parteciperanno 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da quattro squadre ciascuno. La pay tv garantirà una copertura totale dell’evento, con Diretta Gol per non perdersi neanche un match, l’interattività e sempre più tecnologia: sarà infatti possibile seguire l’Europeo sia in mobilità sia in streaming.



Non poteva mancare la RAI, da sempre partner della nazionale e attentissima alla vicende azzurre. Per UEFA Euro 2020, la tv di stato si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre partite non selezionate. Tra le sfide in diretta non mancheranno, ovviamente, quelle dell’Italia di Roberto Mancini, che sarà seguita “h24” anche nel suo ritiro al centro tecnico federale di Coverciano.



Una curiosità. L'Europeo si potrà vedere anche sugli aerei, grazie a IMG In-flight UK: UEFA EURO 2020 è pronta a spiccare il volo…