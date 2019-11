E’ iniziata oggi alle ore 12 la vendita dei biglietti per i due match di qualificazione a EURO 2021 che la Nazionale Femminile giocherà venerdì 8 novembre allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento (ore 17.30) contro la Georgia e martedì 12 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (ore 14.15) contro Malta.

Le Azzurre tornano per la quarta volta nella città campana dove sono imbattute, avendo conquistato due vittorie (nel luglio del 1979, 2-1 alla Norvegia, e nel giugno 2004, 2-1 alla Svezia) e un pareggio (0-0 con la Germania nel dicembre del 1996).

Quella contro la nazionale maltese sarà invece la seconda uscita della Nazionale Femminile nella città abruzzese, dopo il precedente dell’ottobre 2017, quando le ragazze di Milena Bertolini superarono con un netto 3-0 la Romania.



BIGLIETTI PER ITALIA-GEORGIA

8 novembre Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento (ore 17.30)

I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) e sui siti internet www.figc.it e www.vivaticket.it. Inoltre sarà possibile acquistare i tagliandi nel giorno della gara presso il botteghino situato in Piazzale degli Atleti, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

I prezzi dei biglietti, al netto della prevendita, sono i seguenti:

- DISTINTI Euro 5,00

- DISTINTI RIDOTTO Euro 1,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli over 65 (nati prima del 12 novembre 1954) e agli under 18 (nati dopo il 12 novembre del 2001).

I diversamente abili con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) potranno, fino a esaurimento dei posti riservati, presentarsi il giorno gara direttamente all’ingresso loro riservato.

Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI, valide per il 2019 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa a presentazione della tessera federale, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2019 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, potranno accedere al settore Distinti a presentazione della tessera federale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



BIGLIETTI PER ITALIA-MALTA

12 novembre Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (ore 14.15)



I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) e sui siti internet www.figc.it e www.vivaticket.it.

Sarà possibile comprare i tagliandi della partita anche presso i botteghini posti sotto la tribuna Distinti dello stadio “Patini”, con il seguente orario di apertura:

Lunedì 11 novembre: dalle ore 10 alle ore 13 e delle ore 15 alle ore 18

Martedì 12 novembre: dalle ore 10 alle ore 15I prezzi dei biglietti, al netto della prevendita, sono i seguenti:

- DISTINTI Euro 5,00

- DISTINTI RIDOTTO Euro 1,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli over 65 (nati prima del 12 novembre 1954) e agli under 18 (nati dopo il 12 novembre del 2001).

I diversamente abili, con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) potranno, fino a esaurimento dei posti riservati, presentarsi il giorno della gara direttamente all’ingresso loro riservato.

Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2019 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa a presentazione della tessera federale, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2019 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, potranno accedere al settore Distinti a presentazione della tessera federale, fino a esaurimento dei posti disponibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA