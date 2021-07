Phil Foden probabilmente non ci sarà per la finale di Wembley tra Italia e Inghilterra, ultimo atto di Euro 2020. Il centrocampista del Manchester City, infatti, dopo una botta rimediata nell'allenamento di ieri, ha saltato la rifinitura di oggi e potrebbe non essere in campo domani alle 21 per la sfida contro gli azzurri di Roberto Mancini.