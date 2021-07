Fabian Ruiz saluta l'Europeo: «Duro colpo, torneremo più forti»

Ha dovuto assistere dalla panchina all'eliminazione della sua Spagna, ma per Fabian Ruiz il ko ai rigori resta duro da digerire. «È stato un duro colpo, perché il nostro sogno era arrivare fino in fondo, ma dopo un mese finisce qui il nostro Europeo. Abbiamo difeso con orgoglio la nostra maglia in ogni partita e non posso descrivere quello che si prova mentre giochi per un Paese intero» ha commentato lo spagnolo sui social.

«È stato un Europeo incredibile, pieno di emozioni, allenamenti, scommesse e sogni» ha scritto il centrocampista del Napoli al fischio finale. «Ringrazio i miei compagni e lo staff del mio primo Europeo e tutti i tifosi che ci hanno aiutato da casa e dallo stadio. Torneremo più forti perché noi siamo la Spagna!»