Insigne e Di Lorenzo, è festa social: «Avanti così, fino alla fine»

«Avanti così, fino alla fine». C'è un pezzo di Napoli in questa nazionale italiana che batte la Spagna e si prende la finale dell'Europeo, un pezzo di città rappresentata dal capitano Lorenzo Insigne, anche ieri sera titolare e protagonista del match. Insigne ha esultato coi social a fine gara, così come ha fatto il compagno di squadra e di nazionale Di Lorenzo: «Siamo in finale» la gioia del terzino.