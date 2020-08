Il titolo dell'As Roma si scalda in Borsa dopo le avances dell'imprenditore del Kuwait, Fahad Al-Baker, al quale, peraltro, finora il patron del club giallorosso, James Pallotta, non ha dato molto credito. Al-Baker ha dichiarato di aver presentato un'offerta per la Roma, per la quale è sempre in corsa l'americano Friedkin. Le azioni avanzano del 4,4% a 0,54 euro tra scambi del controvalore complessivo inferiore al milione di euro.

Intanto, Milano Finanza scrive che Dan Friedkin è sempre più vicino alla Roma. Come riporta il quotidiano finanziario nella notte italiana (e nel tardo pomeriggio americano) era in programma un incontro tra James Pallotta e il texano per la cessione del club giallorosso. Un summit che potrebbe aver portato anche alla firma per il passaggio di proprietà e quindi alla fine della lunga trattativa iniziata nell’autunno 2019 tra i due businessman americani. Il magnate texano sarebbe davvero vicinissimo ad acquistare la società, diventando il successore del bostoniano.

Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA