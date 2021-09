Lele Adani , ex calciatore e commentatore tv, ufficializza sul suo profilo Instagram il suo sbarco a RaiSport, a 90° minuto. «Sono emozionato, adrenalinico e cosciente di dover meritare questa tappa della mia vita personale e professionale, animato dal rispetto per la tanta gente che ci ascolta e accompagnato da passione, libertà e da quel senso di giustizia che ho sempre lottato per difendere». Adani parla della sua nuova esperienza: «Entrare in quella che è la storia del calcio in TV, 90° Minuto, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, mi riempie di orgoglio e responsabilità. In questo nuovo spazio, che non vedo l'ora di cominciare a riempire, il mio obiettivo principale sarà quello di non far mancare la particella più importante della comunicazione: il contenuto. Per raggiungerlo, la strada è una sola: farsi guidare dal calcio e avvolgere dai suoi valori. Ci vediamo in questo nuovo percorso. In Rai».

Alessandro Alciato lascia Sky Sport dopo 17 anni. Da Trevisani a Cattaneo: tutti gli addii dell'estate