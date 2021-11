Lozano, altro spavento in nazionale: pari Ounas, vittoria per Anguissa

Seconda sconfitta di fila per il Messico di Hirving Lozano, e spavento importante per il giocatore del Napoli. Il Chucky è rimasto a terra, tramortito, a inizio gara dopo uno scontro di gioco aereo con il centrale Henry, un duro scontro alla testa che ha fatto preoccupare i tifosi memori anche di quanto successo al messicano lo scorso agosto. Fortunatamente Lozano si è rialzato senza conseguenze e ha concluso il match in campo ma la sconfitta mette a rischio ora la qualificazione al Mondiale, con il Messico ancora terzo in classifica - scavalcato proprio dal Canada - e raggiunto da Panama.

Va meglio al Camerun di Frank Anguissa che batte la Costa d'Avorio con un gol di Ekambi. 90' in campo per il centrocampista del Napoli che ha festeggiato così il suo 26° compleanno ieri e ora tornerà in città agli ordini di Spalletti. Non ha trovato invece spazio Adam Ounas: l'esterno azzurro è stato spedito in tribuna dal ct Belmadi nel 2-2 contro il Burkina Faso che mantiene gli algerini al primo posto e qualificati alla fase successiva.