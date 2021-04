La Roma perde, male, contro il Manchester United, e di fatto saluta l'Europa già dopo la gara d'andata. All'Old Trafford dilagano i Red Devils: finisce 6-2 per la squadra di Solskjaer, che la settimana prossima verrà a Roma in gita, pensando già alla finale di Danzica. È successo di tutto stasera. I giallorossi sono stati costretti a tre cambi nei primi 37' per altrettanti infortuni (che hanno chiuso ogni possibilità a Fonseca d'intervenire) ma sono andati al riposo comunque in vantaggio grazie alle reti di Pellegrini su rigore e di Dzeko, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Bruno Fernandes.

Nella ripresa non c'è stata partita. E la Roma è caduta sotto i colpi degli "italiani": doppietta di Cavani, seconda rete di Bruno Fernandes su rigore che definire dubbio è quasi confermare che ci sia, e colpo di testa vincente di Pogba. Nel finale il risultato l'ha fissato il 20enne Greenwood con un preciso diagonale.

È stata un disfatta. Inaspettata per quello visto nei primi 45'. Ma la gara è senza dubbio stata segnata dalle scelte obbligate che il tecnico portoghese è stato costretto a fare: ha dovuto rinunciare a Spinazzola, Veretout e Pau Lopez nello spazio di 37 minuti. Mai vista una cosa così in Europa League. Bruno Peres, il sostituto del primo, praticamente non è mai entrato in partita. Villar, che ha preso il campo al posto del francese, è stato fisicamente distrutto da Fred e McTominay in mezzo. Mirante ci ha messo del suo sulla conclusione di Wan-Bissaka, respinta sui piedi di Cavani, che ha capovolto il risultato. Rimangono, però, poche le scuse. Un risultato così lascia poco spazio a commenti. E adesso, con il campionato andato ormai da un paio di mesi, si potrebbe già iniziare alla prossima stagione. Il ciclo Fonseca è praticamente finito stasera.

LA CRONACA

47'st Finisce qui. Lo United batte la Roma 6-2.

45'st Saranno 2 i minuti di recupero.

42'st GOL MANCHESTER UNITED: Rete di Greenwood, servito dall'esterno di Cavani, l'attaccante entra in area dalla destra e scarica in porta. Diagonale deviato che non lascia scampo a Mirante.

40'st Ancora errore in fase d'uscita per la Roma, e ancora una volta al tiro ci va il portoghese Bruno Fernandes. Stavolta però non centra lo specchio della porta.

37'st Fuori Fred, dentro Matic per lo United.

35'st Destro di Mkhitaryan, che però non si perde largamente sul fondo.

32'st Fuorigioco di Cavani sull'assistenza, ancora, di Bruno Fernandes. Ma troppo spazio per i calciatori del Manchester United.

30'st GOL MANCHESTER UNITED: Segna Pogba, di testa, sul cross di Bruno Fernandes, dentro l'area il francese è tutto solo. Smalling non ci arriva e Mirante sfiora solamente.

28'st Cavani, ancora da dentro l'area, col mancino. Ibanez in spaccata respinge la conclusione.

26'st GOL MANCHESTER UNITED: rigore assegnato. E dilaga, adesso, il Manchester United. Bruno Fernades dal dischetto non sbaglia. Non lo fa mai. Spiazzato Mirante.

24'st Rigore per il Manchester United. Fallo di Smalling su Cavani. Ma il pallone già era uscito dall'area di rigore. Decisione da rivedere. Check Var in corso.

23'st Botta di Shaw, che sta facendo quello che vuole in questo secondo tempo. Smalling e Karsdorp non riescono a contenerlo. La conclusione è centrale. Mirante respinge.

21'st Dzeko, di testa, anticipa tutti. De Gea però blocca la conclusione centrale.

18'st GOL MANCHESTER UNITED: la ribalta il Manchester. Ancora con Cavani, con il facile tocco sotto porta. Azione che parte da sinistra, e si conclude dall'altro lato con il tiro di Wan-Bissaka che Mirante respinge proprio sui piedi del Matador. Appoggio facile in porta. E Rei Devils in vantaggio.

16'st Tra i cattivi ci finisce anche Smalling, che entra in ritardo su Bruno Fernandes.

15'st Karsdorp inventa per Pellegrini, che ha lo spazio per attaccare, ma non il coraggio per calciare. Cerca Dzeko il capitano della Roma, ma non lo trova. Aveva lo spazio per tentare la conclusione.

14'st Supendo il traversone di Karsdorp, che costringe McTominay all'intervento in angolo.

13'st Rischia la squadra di Fonseca, Pogba dentro per McTominay, che serve in mezzo. Ancora Ibanez tocca eludendo l'intervento pronto di Cavani. Mirante era a terra e non avrebbe potuto farci nulla.

12'st La Roma in questo momento della gara non riesce a uscire con qualità. E nemmeno quando ha il pallone sulla trequarti riesce a trovare la giocata giusta.

10'st Errore di Diawara, che apre lo spazio a Pogba. Cincischia il francese, ma c'è Bruno Fernandes che mette in mezzo d'esterno destro. Ibanez salva in angolo.

8'st Adesso accelera il Manchester United: Shaw arriva sul fondo sulla sinistra e mette all'indietro per l'accorrente Cavani. Sinistro altissimo da buona posizione.

6'st Ammonito anche Pogba, che tocca Mirante che aveva ormai il pallone in mano.

5'st Giallo per Villar, che interviene su Pogba. Tocca prima il pallone lo spagnolo, ma per Del Cerro Grande è lo stesso ammonizione.

4'st GOL MANCHESTER UNITED: Pareggiano i Red Devils. Imbucata di Bruno Fernandes, che ha troppo spazio per ragionare al limite dell'area, che serve Cavani: destro di prima intenzione e palla sotto l'incrocio per l'attaccante. Che riporta l'equilibrio.

2'st Errore di de Gea, che colpisce Dzeko sul rinvio. Palla che però schizza sul fondo.

1'st Iniziata la ripresa all'Old Trafford.

La Roma è avanti alla fine del primo tempo grazie alle reti di Pellegrini e Dzeko che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Bruno Fernandes. Ma la squadra di Fonseca - che ha rischiato all'ultimo istante su un errore di Ibanez che ha spalancato a Cavani, bravo Mirante - è stata sfortunata. E anche tanto. Si sono fatti male Veretout, Pau Lopez e Spinazzola nello spazio di 37 minuti. In campo Villar, Mirante e Bruno Peres. Slot finiti per i cambi di Fonseca. Sarà un secondo tempo importante nell'economia della doppia sfida.

50'st Errore clamoroso di Ibanez che libera Cavani davanti a Mirante: l'ex Napoli calcia addosso al portiere in uscita col sinistro, poi s'immola Cristante. Ma che errore del difensore brasiliano.

47'pt Azione insistita del Manchester United, che però non trova nessuno sbocco. La Roma è messa bene in fase difensiva. Copre tutti gli spazi con tutti gli effettivi, giustamente.

45'pt Ci saranno 5 minuti di recupero in questo primo tempo.

44'pt Adesso il colpo si vede che lo ha subito la squadra di Solskjaer. Imprecisa, e frenetica.

42'pt Bene Cristante, che chiude sul tentativo di Rashford. Poi vince anche il rimpallo il difensore. E la Roma respira.

40'pt Fallo di Dzeko, che non si risparmia, su McTominay. Serve l'aiuto di tutti in questo momento. Soprattutto dopo il terzo cambio forzato.

37'pt Incredibile quello che sta succedendo. Anche Spinazzola si deve arrendere. Dentro Bruno Peres. Fonseca ha finito gli slot per i cambi. Può effettuare sostituzioni solamente all'intervallo.

34'pt GOL ROMA: Passa la squadra di Fonseca. Con un'azione che parte da Spinazzola che si fa tutto il campo. Arriva sul fondo e cerca Mkhitaryan, l'armeno di prima intenzione pesca Pellegrini, che mette in mezzo per Dzeko. Gol a porta vuota dell'attaccante bosniaco. E Roma avanti.

32'pt Fallo di Smalling su Pogba, sul lato corto dell'area di rigore della Roma. Punizione pericolosa per gli inglesi.

30'pt In fase difensiva la Roma è cresciuta con il passare dei minuti. Adesso bravo anche Ibanez, nel leggere in anticipo la situazione ed andare a chiudere su Rashford.

29'pt Da Spinazzola si passa a Karsdorp, che mette di prima intenzione in mezzo: Maguire è in posizione, e respinge la minaccia.

27'pt Pau Lopez esce. Consigliato dal dottore della Roma. Entra Mirante. All'esordio in questa stagione in Europa League. Roma sfortunata. Sfortunatissima.

25'pt Conclusione di Pogba, di destro, dal limite: respinge Pau Lopez, che però cadendo si fa male. Apprensione in casa Roma.

24'pt Rashford punta Ibanez, lo salta con un po' di fortuna, e serve in mezzo Bruno Fernandes. Il portoghese colpisce male, la Roma si salva.

23'pt Calcia Bruno Fernandes, ma il pallone si perde alto sopra la traversa.

22'pt Ibanez salta addosso a Rashford, punizione dal limite per il Manchester.

22'pt Si vede e si sente la presenza di Smalling in mezzo all'area di rigore. L'inglese c'è sul cross di Wan-Bissaka.

19'pt Mkhitaryan prova a servire Pellegrini in profondità, attento Lindelof, che chiude la linea di passaggio.

18'pt Blocca Pau Lopez, il pallone messo in mezzo da Bruno Fernandes. La Roma è riuscita a tornare in partita. E adesso si vede che mentalmente la squadra di Fonseca è di nuovo in campo.

15'pt GOL ROMA: Freddo, glaciale, Pellegrini dal dischetto. Incrocia la conclusione e batte de Gea. La Roma è in partita.

13'pt Rigore. Confermata la decisione. C'è Pellegrini sul dischetto.

13'pt Proteste giallorosse, per un tocco di mano di Pogba, netto, dentro l'area, sul cross di Karsdorp. Del Cerro Grande parla con il guardalinee.

9'pt GOL MANCHESTER UNITED: Passa la squadra di Solskjaer. Che spacca subito la partita. Pogba parte da sinistra, serve Cavani in mezzo, che premia di prima intenzione l'inserimento di Bruno Fernandes. Tocco sotto su Pau Lopez in uscita e vantaggio United.

7'pt Ha cominciato a giocare il Manchester United, la manovra dei Red Devils pende a sinistra, dove c'è Pogba, accompagnato da Shaw.

5'pt Niente da fare. Veretout non ce la fa. Ci ha provato, ma si è subito accasciato al suolo. Tegola per Fonseca. In campo Villar.

4'pt Ci prova il francese a rimanere in campo, in ogni caso è già pronto Villar.

3'pt Problemi per Veretout. Che si ferma, toccandosi la coscia destra.

2'pt Pressing alto del Manchester United in questi primi minuti. Cavani guida l'attacco ai portatori di palla giallorossi. La Roma la muove bene.

1'pt Iniziata la gara all'Old Trafford, il primo pallone della partita è della squadra di Fonseca.

Stanno per entrare in campo le squadre all'Old Trafford. Tra pochi minuti sarà Manchester United-Roma, semifinale d'andata di Europa League.

Pinto prima della sfida al Manchester United:«Partita importante per noi ma anche per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile, ma sappiamo anche che è solamente la prima delle due. Siamo concentrati per fare un buon risultato. Fonseca è stato sempre un grande professionista, ha fatto un grande lavoro alla Roma. Ma non è oggi il giorno per pensare al futuro».

La notte più importante dell'anno per la Roma e per Fonseca. Contro il Manchester United, nella gara d'andata delle semifinali di Europa League, la squadra giallorossa si gioca una grossa fetta di stagione. Dopo aver abbandondato il campionato, l'unico modo per potersi prendere la qualificazione alla prossima Champions - obiettivo dei Friedkin - è quello di arrivare alla finale di Danzica il prossimo 27 maggio e alzare la Coppa. Ma davanti ci sarà la squadra di Solskjaer, una delle favorite già all'inizio della stagione. Figurarsi adesso. La passione dei tifosi giallorossi, prima della partenza alla volta dell'Inghilterra, potrebbe essere un elemento determinante. La spinta in più per la squadra che stasera scenderà in campo all'Old Trafford. Si parte alle 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Pogba; Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca