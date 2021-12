«Peace and love»: Ibrahimovic incontra Papa Francesco

Peace and Love@Pontifex_ln. Pace e amore. Queste le parole sui suoi canali social dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato Papa Francesco in Vaticano ed ha pubblicato la foto sui suoi account. Inutile dire che i post di Ibra, che domenica sera sfiderà il Napoli, hanno raccolto migliaia di like e commenti.

Un'udienza privata quella concessa dal Pontefice all'attaccante del Milan che ha portato in dono una maglia rossonera e una copia del suo libro «Adrenalina». Il Papa ha poi sottolineato come lo sport veicoli un messaggio di grande umanità. Ibra ha voluto poi raccontare a tutti dell'incontro postando sui social una foto che lo ritrae al fianco di papa Francesco, entrambi sorridenti.