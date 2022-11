Live Milan-Spezia 1-0: Theo Hernandez porta avanti Pioli

Il Milan di Pioli, fresco di rinnovo contrattuale vuole tornare a correre in campionato , dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League. Allo stadio Meazza arriva uno Spezia impegnato nella lotta per non retrocedere. Rossoneri che vorranno anche riscattare l'ultimo precedente amaro, coi liguri vittoriosi 2-1 nel gennaio scorso a San Siro.

Arbitra Fabbri di Ravenna, assistenti di linea Miele e Vono. Al Var Banti con Marini.