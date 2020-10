«Con il Napoli è una partita importante per la classifica. Gara-scudetto mi sembra esagerato da dire ma sicuramente è molto importante». Robin Gosens è ormai una delle certezze dell'Atalanta di Gasperini e anche domani sarà al San Paolo contro gli azzurri. «La sosta è sempre un momento particolare tra chi va fuori e chi rientra tardi, ma secondo me stiamo molto bene fisicamente, sappiamo cosa fare in campo e quindi non c’è rischio».

«Ormai giochiamo insieme da un po’ di tempo, la squadra si è rinforzata e ha trattenuto tutta la base. Questo si vede in campo» ha continuato a Sky Gosens, uno dei protagonisti del progetto Atalanta. «L’Inter quest’anno è la squadra più forte, è la mia favorita per lo scudetto. Andare in nazionale fa bene, giochi con grandi calciatori e per me andare a giocare con la Germania è importantissimo. Spero di poter giocare all’Europeo».

