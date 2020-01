LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non gioiscema sa che la vittoria di Napoli lancia la sua. «La squadra è stata bravissima, non era facile giocare la terza gara complicata in una settimana. Serviva una grande prestazione nel gioco e nell’atteggiamento, l’abbiamo fatta. Nel finale eravamo stanchi ma abbiamo portato a casa una vittoria importante, il frutto del lavoro sta venendo fuori già oggi dopo venti giorni insieme. Non abbiamo fatto ancora nulla ma la strada è giusta».«Stiamo occupando bene l’area in attacco, arriviamo con tanti uomini davanti», ha continuato a. «Siamo una squadra giovane che sbaglia ancora tanto, ma ci lavoreremo. Abbiamo un’altra partita importante in casa alla prossima, ci dobbiamo già pensare da domani. Ho chiesto alla squadra di palleggiare fino alla fine, nonostante la stanchezza siamo stati bravi. L’unico modo per portare a casa i punti è lavorare e credo abbiamo ancora margini di miglioramento. Chiesa sta recuperando la condizione, lo dobbiamo mettere in condizione di far bene».