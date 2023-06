Rafa Benitez è il nuovo allenatore del Celta Vigo.

Il club spagnolo ha ufficializzato l'accordo con il 63enne tecnico, che ha firmato un contratto triennale.

Per Benitez si tratta di un ritorno in patria dopo la breve avventura al Real Madrid nella stagione 2015-16, terminata con l'esonero dopo pochi mesi. Benitez in carriera ha allenato anche Valencia, Liverpool, Chelsea, Inter e Napoli.