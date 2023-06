Neymar, altri guai: maxi multa per reati ambientali e padre arrestato

Altri guai per Neymar. Questa volta non c'entrano i tradimenti del campione brasiliano alla fidanzata, ma questioni ben più gravi: la deviazione di un fiume, lo sfruttamento di una falda acquifera per creare e alimentare un lago artificiale e diversi lavori edilizi abusivi ad alto impatto ambientale. Sono queste le accuse delle autorità brasiliane verso il calciatore del Psg e suo padre, Neymar da Silva Santos.

L'uomo era presente oggi durante la perquisizione della villa del giocatore, sulla Costa Verde do Rio, in Brasile.

Quando sono arrivati gli agenti e la responsabile del dipartimento municipale, che si occupa della tutela del territorio, l'uomo ha opposto resistenza, animando una discussione che stava per diventare violenta e che ha costretto gli agenti all'arresto per «oltraggio a pubblico ufficiale nell'esercizio della sua professione». Neymar senior è stato comunque rilasciato poco dopo.

Tanti i reati messi a verbale dagli ispettori: deviazione di corsi d'acqua, prelievo non autorizzato di acqua da un fiume per la creazione di un lago artificiale, scavi, movimentazione non autorizzata di pietre e rocce, disboscamento, aggiunta di sabbia sulla spiaggia senza alcun permesso concesso dalle autorità. Il cantiere è stato quindi sequestrato e al calciatore è stata comminata una maxi multa da 5 milioni di real brasiliani, circa 1 milione di euro.