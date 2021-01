Ha fatto parlare molto, soprattutto in rete, l'episodio di ieri sera a Napoli del rider aggredito con calci e pugni prima di essere rapinato del suo motorino. Il video - girato dai residenti di Calata Capodichino - è diventato virale in poco tempo e tanti cittadini si sono subito mossi per una raccolta fondi che potesse restituire il motorino al 50enne disoccupato.

L'obiettivo della raccolta fondi era raggiungere almeno 5.000€ e tra le donazioni pubbliche spicca quella del calciatore biancoceleste Mohamed Fares, che avrebbe donato 2.500€, ovvero il valore intero del mezzo rubato al rider. Tanti i messaggi dei tifosi napoletani in rete che hanno ringraziato l'esterno laziale per il bel gesto.

Vogliamo ringraziare pubblicamente Mohamed Fares, difensore della Lazio. Appena ha letto della raccolta fondi ha... Pubblicato da A tua difesa su Domenica 3 gennaio 2021

