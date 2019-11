Sono 13 i calciatori squalificati in serie A dopo le partite della 12/a giornata, tutti per un turno. Un comunicato della lega calcio rende infatti noto che il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo aver esaminato i referti arbitrali, ha fermato per una giornata Malinovskiy dell'Atalanta e Mateju del Brescia, che nel corso dei rispettivi match erano stati espulsi per doppia ammonizione, e i giocatori che erano in diffida e che hanno ricevuto un altro 'giallò: Hernani del Parma, Bani e Danilo del Bologna, Bennacer e Calhanoglu del Milan, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Okaka e Rodrigo Becao dell'Udinese, Cionek e Tomovic della Spal. Squalificato per due turni il preparatore atletico del Torino Giuseppe Pondrelli «per avere, al 30' pt, contestato platealmente una decisione arbitrale, nonché per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al quarto ufficiale un epiteto insultante». Atalanta, Cagliari, Lecce, Roma e Sampdoria sono state multate per l'uso di petardi e fumogeni dei parte dei loro tifosi. Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA