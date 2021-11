Tudor positivo al covid dopo Napoli: campanello d'allarme per gli azzurri

Igor Tudor, allenatore del Verona, è risultato nelle scorse ore positivo al tampone covid. Come specificato dal club veronese, il croato è ora in isolamento domiciliare: «L'allenatore, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare» si legge dal comunicato, ma il campanello d'allarme ora è scattato anche in casa Napoli.

La squadra azzurra non si è allenata ieri e resterà in pausa anche oggi, visto lo stop dei campionati per la pausa delle nazionali, ma al rientro domani lo staff medico potrebbe anticipare i tamponi settimanali previsti per verificare le condizioni di salute del gruppo napoletano: proprio domenica, infatti, il Verona di Tudor era stato ospite degli azzurri al Maradona per l'ultima gara di campionato prima della sosta.