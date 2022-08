Verona-Napoli, multa da 15mila euro per i cori contro i napoletani

È arrivata immediata la sanzione da parte del Giudice Sportivo per i cori contro i napoletani sentiti ieri al Bentegodi, durante il match tra il Verona e gli azzurri. «Ammenda di 12.000 euro alla Società Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria» si legge dalla sanzione del Giudice.

Ulteriore sanzione per il club di casa. «Ammenda di 3.000 euro alla Società Hellas Verona per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni oggetti; sanzione attentuata ex art 29, comma 1 lett. b CGS».