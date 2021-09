Torino-Salernitana, le scelte di Castori: Ribery in panchina

Torino e Salernitana hanno lo stesso colore e lo stesso obiettivo: schiodare lo zero in classifica, perché dà fastidio e non rende merito agli sforzi, anche ai gol. La Salernitana ne aveva fatti due a Bologna, ma è stato come sparare a salve. Poi è arrivata la Roma e la differenza è diventata abissale: trame così veloci e di schiacciante superiorità tecnica, che la Lega Serie A, su Instagram, ieri ha riproposto ancora il sontuoso flipper...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati