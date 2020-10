Si ritorna già a parlare di nuovo di campionato. Martedì sera, infatti, la Salernitana sarà impegnata a Vicenza contro la squadra di Di Carlo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Per la sfida del Menti mancheranno Bogdan e Gondo ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari: “Domani ci attende una partita difficile contro una squadra importante che si è rinforzata molto - ha detto Fabrizio Castori in una nota pubblicata dal club granata sul proprio sito ufficiale -. Il Vicenza arriverà alla gara più fresco di noi quindi dovremo dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sarà una partita utile per valutare la crescita della squadra ed essendo il primo turno infrasettimanale sarà importante la risposta dei ragazzi dal punto di vista atletico. La squadra deve avere una propria identità e giocare gare ravvicinate in questo momento della stagione può essere utile a perfezionare gli automatismi di gioco. I ragazzi giocando possono solo migliorare perché si crea maggiore affiatamento e conoscenza tra loro”.

